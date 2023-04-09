Гравировка на ноже, диета в пекарне, совет от психиатра: о чем шутят в микроблогах

Однажды у меня был сосед по комнате, который так злился из-за нашей грязной посуды, что купил себе набор столовых приборов и выгравировал свое имя на каждой вилке, ложке и ноже. @jimmyfallon

Оказывается, диета — это просто. Всего за две недели я потерял волю к жизни. @DantesDmitry

Мужчина в пекарне попросил ромовую ЖЕНЩИНУ. Не вымерли еще джентльмены. @aavelenet

Лермонтов: я не вижусь с друзьями, потому что позавчера всем подгадил, а вызовы еще не пришли. Пушкин: я не вижусь с друзьями, потому что мы с ними за два года подгадили двум царям и сидим в разных местах. @mrachpaul1793

Составил большой список дел. Только не понял, кто их должен делать. @t_robots

Психиатр: «Семь слов не могут сделать тебе больно». Семь слов: грейптфрутовое безалкогольное пиво с лавандой подается теплым. @tirannozavrsex

Отучиться ругаться матом несложно. Перестать думать матом — вот это проблема. @crazy_cutas

Зачем эти списки требований к партнеру? Лет 20 назад мультик про Шрека всем рассказал, что просто нужно найти такого же урода, как ты сам, и жить с ним счастливо в своем болоте. @pumarumba