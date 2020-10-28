Гражданский Ту-154 совершил последнюю посадку в аэропорту Новосибирска

Ту-154 совершил свой последний в России гражданский рейс. Именно последний, хоть летчики не любят это слово и заменяют его на «крайний». Самолет авиакомпании «Алроса» выполнил рейс из Якутии (Мирный) в Новосибирск (Толмачево).

«28 октября единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс. Воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании „Алроса“, совершило двухчасовой перелет из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров», — сообщил перевозчик РИА Новости.

Как пояснил гендиректор «Алросы» Андрей Гулов, у этого самолета заканчивается действие сертификата летной годности. В дальнейшем он будет находиться в аэропорту Толмачево, решение о его дальнейшей судьбе пока не принято, пишет «Коммерсантъ».

«Жаль, такие красавцы должны летать и летать. Самый грациозный и изящный самолёт во всей авиации», «Ушел большой Туполь — легенда, основной самолет Аэрофлота многие годы, самый узнаваемый, красивый, изящный … Мы будем помнить тебя, ТУ-154», — пишут комментаторы к посту о последнем полете лайнера.

Ту-154 на приколе в Мирном. Александр Сытник , vk.com/alrosa.aero

За последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. Только за время службы в авиакомпании «Алроса» Ту-154М выполнил 737 рейсов в обе стороны, перевез свыше 160 тысяч пассажиров, 1224 тонны груза и 52 тонны почты.

Музейные экспонаты

В мае 2019-го личный самолет Аллы Пугачевой Ту-134Б-3 авиакомпании «Алроса» «приземлился» в музее авиации Толмачево.

Его именем называли сигареты, на нем летал пьяный Женя Лукашин из «Иронии судьбы» и путешествовала с гастролями Алла Пугачева.

В сентябре 2018-го в аэропорту Толмачево приземлился легендарный самолёт Ту-154М «Ижма» авиакомпании «Алроса». Он прилетел из Якутии в Новосибирск, чтобы стать экспонатом Музея истории авиации. Это самолет-легенда — пилоты его сумели посадить на заброшенный аэродром в Республике Коми, который много лет добровольно содержал в порядке его начальник Сергей Сотников.

Аварийная посадка Ту-154М в заброшенном аэропорту в Коми в 2010 году. vk.com/id266493667

Экипажу удалось посадить борт посреди тайги, а аварийную посадку выехавшего за пределы взлетной полосы самолета смягчили молодые деревья, выросшие после того, как полоса была заброшена. Ни один из 72 пассажиров и девяти членов экипажа не получил ни царапины.