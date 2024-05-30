Гриб с неожиданным вкусом обнаружили жители Алтайского края

Сезон сморчков окончен, на их место пришли новые грибы – рядовка майская, сообщают «Грибы и грибники Алтайского края».

Рядовка майская начинает плодоносить в конце мая, преимущественно на полянах, скверах и газонах. Растет кругами или рядами, образуя хорошо заметные «тропинки». Известно, что новый вид грибов обнаружили в Троицком районе, в тополях.

Грибникам придется поторопиться, ведь рядовка растет только до конца июня. Кстати, в комментариях отметили, что вкус у гриба «неожиданный», похож чем-то на шампиньоны.

Ранее жители Алтайского края собирали опят и свинушек.

Екатерина Коваленко

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