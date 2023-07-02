Грибы большими ведрами уже собирают в Алтайском крае. Места

В Алтайском крае начался сезон охоты за грибами и ягодами. Счастливчики делятся фотографиями полных корзинок в паблике "Грибы и грибники Алтайского края".

Лисичек насобирали в Бобровке. Подосиновики, подберезовики, маслята и белые грибы водятся околках в Первомайском районе.

"Маслята так же попадались в околках где присутствовала сосна, их было достачно, но 90 % уже съедены червями. Заезжал в Сосновые посадки - маслят всего пару штук. 5 часов примерно ходил. Устал, но доволен", - делится впечатлениями тихий охотник.

А в Троицком районе вовсю собирают землянику.

Земляника. "Грибы и грибники Алтайского края"

Ранее мы рассказывали, где найти белые грибы в Алтайском крае и как их правильно собирать.