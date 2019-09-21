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21 сентября 18°C

Грибники на Алтае убежали от медведя на автомобиле

Встреча семейной пары с косолапым произошла возле села Высокая Грива Панкрушихинского района Алтайского края. Об этом пишет газета «Каменские известия».

Медведь грустит.
Медведь грустит.
СС0

Муж и жена отправились в лес по грибы. Но в шести километрах от села наткнулись на медведя. Сначала грибники услышали рык, а затем увидели и самого хозяина леса.

Они добежали до своего автомобиля и уехали. Откуда взялся медведь в панкрушихинском бору, неизвестно. Но грибникам стоит быть осторожными при походе в лес.

Напомним, что в Алтайском крае увеличилось количество случаев, когда люди в лесной чаще натыкаются на медведей. Однако в региональном минприроды считают, что причина этому простая — на Алтае растет популяция мишек. По некоторым данным, их насчитывается сегодня около 1400.

Говорить же о том, что медведи мигрируют из горевших лесов Красноярского края на Алтае однозначно нельзя.

До Алтайского края бурые шли бы не менее двух лет, отмечают специалисты. Причем на пути у животных не менее привлекательные кормовые территории и комфортные таежные места.

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