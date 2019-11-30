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Жизнь

Григорий Зимоуказатель. Народные приметы 30 ноября: как привлечь удачу на весь год

30 ноября в народном календаре — Григорий Зимоуказатель. По-другому праздник называют «Встреча Сивера» и «Предзимье». 30 ноября предки старались определить, какой будет зима, и проводили веселый обряд на привлечение удачи. Подробнее — в нашем материале.

Зима в лесу. Снег. Много снега.
Зима в лесу. Снег. Много снега.
СС0

Народные традиции 30 ноября

Православная церковь 30 ноября установила день почитания памяти святителя Григория Чудотворца. В народе святого простодушно прозвали «Зимоуказателем», потому что в этот день предки пытались определять, какой будет зима, пишет hollydays.ru.

Считалось, что 30 ноября «устанавливается зима». По обыкновению на Григория предки (и дети, и взрослые) «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу.

Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

Народные приметы 30 ноября

  • Тепло 30 ноября — к мягкой зиме. А если пасмурно, зимой будет мало солнца.
  • Если на Зимоуказателя грянул мороз, скоро установится холодная погода.
  • Если 30 ноября вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец, погода скоро улучшится.
  • Темный лед на реке — к богатому урожаю в следующем году.
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