Григорий Зимоуказатель. Народные приметы 30 ноября: как привлечь удачу на весь год

Народные традиции 30 ноября
Православная церковь 30 ноября установила день почитания памяти святителя Григория Чудотворца. В народе святого простодушно прозвали «Зимоуказателем», потому что в этот день предки пытались определять, какой будет зима, пишет hollydays.ru.
Считалось, что 30 ноября «устанавливается зима». По обыкновению на Григория предки (и дети, и взрослые) «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу.
Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.
Народные приметы 30 ноября
- Тепло 30 ноября — к мягкой зиме. А если пасмурно, зимой будет мало солнца.
- Если на Зимоуказателя грянул мороз, скоро установится холодная погода.
- Если 30 ноября вокруг луны появится уменьшающийся по размеру светящийся венец, погода скоро улучшится.
- Темный лед на реке — к богатому урожаю в следующем году.