Григорий Зимоуказатель. Народные приметы 30 ноября: как привлечь удачу на весь год

30 ноября в народном календаре — Григорий Зимоуказатель. По-другому праздник называют «Встреча Сивера» и «Предзимье». 30 ноября предки старались определить, какой будет зима, и проводили веселый обряд на привлечение удачи. Подробнее — в нашем материале.

Народные традиции 30 ноября

Православная церковь 30 ноября установила день почитания памяти святителя Григория Чудотворца. В народе святого простодушно прозвали «Зимоуказателем», потому что в этот день предки пытались определять, какой будет зима, пишет hollydays.ru.

Считалось, что 30 ноября «устанавливается зима». По обыкновению на Григория предки (и дети, и взрослые) «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу.

Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год.

Снег. Мокрый снег. СС0

Народные приметы 30 ноября