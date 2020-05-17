«Грызет медицинские семечки»: бийчане обсуждают масочный режим кондуктора в автобусе

«Вот так кондукторы в 35-м автобусе масочный режим соблюдают», — подписал свое видео житель Бийска.
По словам недовольного бийчанина, кондуктор «сидит, семечки щелкает, руки грязные в рот тащит».
При этом, судя по кадрам, пассажиры соблюдают масочный режим. К примеру, неподалеку сидит человек в самодельной розовой маске с милыми разноцветными совятами.
«Администрация, у вас вообще кто-нибудь следит за соблюдением масочного режима перевозчиками?!» — обращается бийчанин к городской мэрии.
Впрочем, в комментариях жалобщика многие не поддержали: назвали «паникером», посоветовали меньше смотреть телевизор и читать больше ноучной литературы, а также уважать право кондукора на «безмасочный режим».
Однако и кондуктору дали наказ: «Ты кондуктор, гоняющий без маски, ежедневно тактильно взаимодействующий со множеством людей, которые могут быть потенциальными переносчиками вируса <…> пофигу, что ты можешь перезаражать кучу народа».
Напомним, эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий. Об этом ранее сообщил региональный оперштаб по коронавирусу.