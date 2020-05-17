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Жизнь

«Грызет медицинские семечки»: бийчане обсуждают масочный режим кондуктора в автобусе

В паблике «Инцидент Бийск» опубликовали пост с возмущениями местного жителя, касающихся масочного режима в алтайском наукограде.

Кондуктор в Бийске "соблюдает масочный режим".
Кондуктор в Бийске "соблюдает масочный режим".
кадр из видео.

«Вот так кондукторы в 35-м автобусе масочный режим соблюдают», — подписал свое видео житель Бийска.

По словам недовольного бийчанина, кондуктор «сидит, семечки щелкает, руки грязные в рот тащит».

При этом, судя по кадрам, пассажиры соблюдают масочный режим. К примеру, неподалеку сидит человек в самодельной розовой маске с милыми разноцветными совятами.

Кондуктор в Бийске &quot;соблюдает масочный режим&quot;.
Кондуктор в Бийске «соблюдает масочный режим».
кадр из видео.

«Администрация, у вас вообще кто-нибудь следит за соблюдением масочного режима перевозчиками?!» — обращается бийчанин к городской мэрии.

Впрочем, в комментариях жалобщика многие не поддержали: назвали «паникером», посоветовали меньше смотреть телевизор и читать больше ноучной литературы, а также уважать право кондукора на «безмасочный режим».

Однако и кондуктору дали наказ: «Ты кондуктор, гоняющий без маски, ежедневно тактильно взаимодействующий со множеством людей, которые могут быть потенциальными переносчиками вируса <…> пофигу, что ты можешь перезаражать кучу народа».

Напомним, эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае пока не позволяет смягчить режим ограничительных мероприятий. Об этом ранее сообщил региональный оперштаб по коронавирусу.

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