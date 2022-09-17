Гробовщик объяснил, как сохраняют тело Елизаветы II в период десятидневного прощания

Елизавета II скончалась 8 сентября. С момента смерти прошло уже девять дней, однако ее тело все еще не похоронили. Гробовщик в соцсетях рассказал, как тело покойной королевы сохраняют от разложе

Жители Великобритании прощаются с королевой Елизаветой II. Гроб с ее телом выставлен в траурном зале Вестминстер-холла. Британцы спросили в соцсетях у гробовщика, почему тело королевы не меняется.

Выяснилось, что гроб покойной имеет свинцовую подкладку, которая замедляет процесс разложения.

«Благодаря богатству, положению и влиянию королевской семьи им нужны были лучшие бальзамировщики, лучшие помещения, все самое лучшее. Государство не стало жалеть средств, когда дело коснулось похоронной церемонии королевы», — отметил гробовщик.

Также он предположил, что под гробом есть «холодильник», который также помогает сохранить тело.

Ранее съемки сериала «Корона» приостановили из-за смерти Елизаветы II.