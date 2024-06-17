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Жизнь

Гром и порядка 300 молний атаковали Рубцовск минувшей ночью. Фото

Рубцовск подвергся молниеносной атаке минувшей ночью.

Гроза. Молнии.
Гроза. Молнии.
t.me/vkurse22, Евгений

Охотник за молниями Евгений Храпко фотографировал жуткое и одновременно эпичное зрелище. Плюс ко всему не поленился посчитать количество грозовых разрядов — их оказалось порядка 300. А снимками поделился в Telegram-канале "Атмосферные явления Алтая".

Ранее Евгений показал на своих фото, как выглядит шкваловый ворот над Рубцовском.

"За 40 км видел чем-то схожее с облачным рулоном, все оказалось довольно интереснее. Эта гроза проделала долгий путь из города Аксу, Павлодарская область, Казахстан. Примерно такое же расстояние, что и до Барнаула. Сформировалась мощная гроза уже в два часа ночи и добралась до Рубцовска. За шкваловым воротом стреляли молнии, слегка залило город", — рассказал Евгений.

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