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Жизнь

Гроза, град и сильный ветер обрушатся на Алтайский край

На 10 июля в Алтайском крае объявили штормовой прогноз. МЧС предупредили о грядущей грозе, граде и порывистом ветре.

Гроза. Непогода.
Гроза. Непогода.
СС0

По информации синоптиков, в отдельных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, гроза, ночью град. Порывы ветра местами будут до 20 м/с.

Днем по краю будет +25… +30 градусов, в Барнауле ожидают +23… +25 градусов.

Также сохранится высокая пожароопасность в западных районах края: в Угловском, Волчихинском и Локтевском районах чрезвычайная пожароопасность.

Из-за непогоды возможно увеличение количества пожаров, происшествий на воде, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.

Как ранее писал altapress.ru, до 11 июля в регионе будет аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов и выше.

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