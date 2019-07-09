Гроза, град и сильный ветер обрушатся на Алтайский край

По информации синоптиков, в отдельных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, гроза, ночью град. Порывы ветра местами будут до 20 м/с.
Днем по краю будет +25… +30 градусов, в Барнауле ожидают +23… +25 градусов.
Также сохранится высокая пожароопасность в западных районах края: в Угловском, Волчихинском и Локтевском районах чрезвычайная пожароопасность.
Из-за непогоды возможно увеличение количества пожаров, происшествий на воде, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров.
Как ранее писал altapress.ru, до 11 июля в регионе будет аномальная жара. Максимальная температура воздуха составит +30 градусов и выше.