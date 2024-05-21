Гроза ударит по Алтайскому краю 21 мая

Температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов.
В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Синоптики предупреждают: кратковременные дожди и грозы прокатятся по региону.
Температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов.
В утренние часы местами туман.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter