21 мая
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Жизнь

Гроза ударит по Алтайскому краю 21 мая

Синоптики предупреждают: кратковременные дожди и грозы прокатятся по региону.

Туман. Дымка. Смог.
Туман. Дымка. Смог.
СС0

Температура воздуха поднимется до +8..+13 градусов.

В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

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