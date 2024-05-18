На Алтае началась вторая волна паводка. В горах Республики началось активное таяние снега.

Также в горах наблюдается повышение температур, а это формирует стабильный приток коренной воды в бассейне реки Оби.

Читатель altapress.ru поделился фото нынешней Катуни из Чемальского района (база "Турсиб"). Воды значительно больше, чем в прошлом году, по рассказам очевидцев.

По состоянию на 18 мая уровень воды в реке Катунь около Чемала составляет 706 сантиметров (критический — 970 см).. За сутки уровень в этом месте вырос на 84 сантиметра.

Это же место. Только минувшей осенью.

Катунь. Александр Целовальников

Также активно "наращивает" уровень воды Бия.

По прогнозу Новосибирского ЦГМС максимальный уровень в реке Оби ожидается до 590 сантиметров при критической 560 . С учетом добегания волны у Барнаула ощутимое повышение уровня воды в Оби ожидается 20-21 мая, говорится в сообщении пресс-центра администрации Барнаула.

Ранее сообщалось, что резкий подъем уровня воды в реках Республики Алтай грозит подтоплением.

Уже произошел перелив Катуни через проезжую часть в Усть-Коксе.

Изучается обстановка в других районах республики.

ГУ МЧС РФ по Республике Алтай переведено в режим функционирования повышенной готовности.

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