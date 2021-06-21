Грозы, град и шквалы под 100 км/ч. Два дня в Алтайском крае погода будет поливать, бить и сносить

Штормовой прогноз объявили на два дня в Алтайском крае с усилением ветра до 27 метров в секунду, сообщает региональный Гидрометцентр.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

«Во второй половине дня 21 и ночью 22 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, усиление ветра местами до 22 метров в секунду. При грозах местами шквалы до 27 м/с», — предупредили синоптики.

22 июня температура ночью в крае будет +7…+12 градусов, с последующим понижением на два дня до +5…+10. Ночью дожди и грозы.

Дневные температуры до конца рабочей недели будут примерно одинаковыми — от +15 до +20 градусов. Днем регион тоже будут поливать дожди и грозы.

В Барнауле в эти трое суток ночные температуры составят +8…+11 градусов, а дневные — от +15 до +19 градусов.

Ранее в Новоалтайске прошел «огроменный град»: машины прятались под мостом, а люди — под ветвями. А Бийск вновь накрыла «египетская буря».