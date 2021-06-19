В Новоалтайске в субботу днем, 19 июня, неожиданно в солнечную погоду пошел крупный град, рассказали жители города в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

«Вот такой вот град в Новоалтайске. Глыбины огроменные, последствия, похоже, будут очень печальные. Умные люди от града спрятались под деревьями и берегут свои машины. Таксишка бедная текает, лобовое разбитое», — отметил автор одного из видео, проводив взглядом такси.

Жители Новоалтайска отмечают, что град начался резко — буквально за несколько минут до начала была «абсолютная тишина и светило солнце».

«Перед Новоалтайском водители прятали от града автомобили под мостом», — рассказали в паблике.

В комментариях к записи отметили, что град также прошел в некоторых районах Барнаула и нескольких селах Алтайского края. К примеру, в Солонешном была «пурга из ливня с градом — едва стекла выдержали».

Кстати, ранее синоптики предупреждали, что на регион обрушится шквалистый ветер скоростью 100 км/ч вместе с грозами и градом.