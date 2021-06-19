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Жизнь

Шквалистый ветер скоростью 100 км/ч обрушится на Алтайский край вместе с грозами и градом

Алтайский край погружается в период непогоды — синоптики предупреждают жителей региона, что 19 июня в регионе ожидается шквалистый ветер, грозы, град и ливни.

Гроза.
Гроза.
Михаил Хаустов

«В Алтайском крае днем 19 и сутки 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра местами до 17−22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25−28 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении регионального Гидрометцентра.

Отметим, что 28 метров в секунду — это 100,8 километра в час.

Осадки разной интенсивности прогнозируются на большей части края. Дневные температуры составят +26…+31 градус, однако в западных районах будет холоднее — от +20 до +25 градусов.

Ранее altapress.ru сообщал, что из-за влияния двойной системы холодных фронтов Алтайский край окажется «разделенным» — в восточных районах будет жарко, в западных — прохладнее.

В Барнауле дождь с грозой ожидается вечером 19 июня. Температура воздуха в краевой столице составит +28…+30 градусов. При грозах в региональном центре скорость ветра будет достигать 19 метров в секунду.

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