Грозы и дожди продлятся в Барнауле до конца недели, обещают синоптики

Как сообщают в Гидрометцентре , до конца недели в Алтайском крае и Барнауле будет дождливо.

Первая гроза 2023 года в Барнауле.

Погода в Алтайском крае 12 мая

Ночью температура воздуха достигнет +12 градусов, местами - до +2 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем воздух прогреется от +17 до +22 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

И днем, и ночью в отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Погода в Барнауле 12 мая

Ночью столбик термометра покажет до +7 градусов. Ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер теплый - южный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с.

Днем же температура составит до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Радуга после грозы. Предоставлено altapress.ru

Погода в Алтайском крае 13 мая

Ночью будет прохладнее, температура от +3 до +8 градусов, но местами до -2. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем воздух прогреется до +20 градусов. В отдельных районах ожидают небольшие дожди. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле 13 мая

Ночью будет не очень тепло - до +3 градусов, однако преимущественно без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

Днем же температура составит от +14 до +16 градусов тепла. И вновь без дождя, но пасмурно.

Гроза. Молния. unsplash.com

Погода в Алтайском крае 14 мая

Ночью столбик термометра покажет до +8 градусов, местами до -2. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура будет от +12 до +17 градусов.

И в дневное, и в ночное время стоит подготовиться к небольшим дождям.

Погода в Барнауле 14 мая

Ночью в городе до +3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.

Днем температура поднимется до +15 градусов, облачно. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с.