Грозы и порывистый ветер вернулись в Алтайский край после 30-градусной жары

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадки прогнозируются, в первую очередь, по востоку края. В предгорьях возможны грозы.
Дневные температуры составят +19…+24 градуса. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков. Температура +20…+22 градуса. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6−11 метров в секунду.
На большей части края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Ранее стало известно, какая погода будет в нашем регионе на День Победы.