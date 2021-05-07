Грозы и порывистый ветер вернулись в Алтайский край после 30-градусной жары

Дожди, грозы и порывистый ветер ожидается в ряде районов Алтайского края в пятницу, 7 мая. Кроме того, после вчерашней жары существенно понизятся температуры воздуха.

Непогода. Дождь и шторм. Гроза с ветром.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, осадки прогнозируются, в первую очередь, по востоку края. В предгорьях возможны грозы.

Дневные температуры составят +19…+24 градуса. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6−11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура +20…+22 градуса. Ветер южный с переходом на северо-западный, 6−11 метров в секунду.

На большей части края сохраняется высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Ранее стало известно, какая погода будет в нашем регионе на День Победы.