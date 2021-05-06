6 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на День Победы

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду в Алтайском крае на День Победы — в регионе 9 мая будет солнечно и тепло.

Вечный огонь. 9 мая. День Победы.
Вечный огонь. 9 мая. День Победы.
СС0

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, 8 и 9 мая районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона.

Установится спокойная погода без осадков. Ночные температуры 8 и 9 мая будут балансировать в диапазоне +3…+8 градусов. Днем будет +17…+24 градуса, а по южным районам до +28 градусов.

В Барнауле 9 мая в ночные часы столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днем будет +17…+19 градусов.

Также собеседница подчеркнула, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой, а местами чрезвычайной пожароопасности.

В этой связи жителям края, которые намерены выехать на природу следует соблюдать введенный на Алтае особый противопожарный режим.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость