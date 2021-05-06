Стало известно, какая погода будет в Алтайском крае на День Победы

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду в Алтайском крае на День Победы — в регионе 9 мая будет солнечно и тепло.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых, 8 и 9 мая районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона.

Установится спокойная погода без осадков. Ночные температуры 8 и 9 мая будут балансировать в диапазоне +3…+8 градусов. Днем будет +17…+24 градуса, а по южным районам до +28 градусов.

В Барнауле 9 мая в ночные часы столбики термометров покажут +4…+6 градусов, днем будет +17…+19 градусов.

Также собеседница подчеркнула, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за высокой, а местами чрезвычайной пожароопасности.

В этой связи жителям края, которые намерены выехать на природу следует соблюдать введенный на Алтае особый противопожарный режим.