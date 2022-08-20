Грозы и заморозки. Какая погода ожидается в Алтайском крае 20 августа

Холодная и дождливая погода прогнозируется в Алтайском крае 20 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра .

Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов. В отдельных районах пройдут дожди и грозы. Скорость ветра составит от 3 до 8 м/с, а при порывах — до 13 м/с.

В ночное время похолодает до 3−8 градусов выше нуля. В приземном слое возможны заморозки до -2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер сохранит скорость в районе 3−8 м/с.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности, которая, по прогнозам метеорологов, может продлиться до 22 августа.