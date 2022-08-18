18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Заморозки до -2 градусов обещают в Алтайском крае в ближайшие дни

В ближайшие ночи на 19 и 20 августа в Алтайском крае ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом предупреждают алтайские синоптики.

Будет холодно. Морозы.
Будет холодно. Морозы.
кадр из сериал "Игра престолов"

Погода в Алтайском крае

Днем 18 августа в регионе будет прохладно — +14…+19 градусов, местами умеренные дожди.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ночью на 19 августа температура опустится до +3…+8 градусов, в травостое местами заморозки 0…-2 градуса, небольшие дожди.

Ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Днем 18 августа в краевой столице будет всего +15…+17 градусов, небольшие дожди.

Ветер северо-западный, 4−9 м/с.

В ночь на 19 августа — +4…+6 градусов, без осадков. Ветер западный, 3−8 м/с.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость