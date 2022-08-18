Заморозки до -2 градусов обещают в Алтайском крае в ближайшие дни

Погода в Алтайском крае
Днем 18 августа в регионе будет прохладно — +14…+19 градусов, местами умеренные дожди.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Ночью на 19 августа температура опустится до +3…+8 градусов, в травостое местами заморозки 0…-2 градуса, небольшие дожди.
Ветер западный, 3−8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Днем 18 августа в краевой столице будет всего +15…+17 градусов, небольшие дожди.
Ветер северо-западный, 4−9 м/с.
В ночь на 19 августа — +4…+6 градусов, без осадков. Ветер западный, 3−8 м/с.