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Жизнь

Грозовой фронт не уходит. Алтайский край остается под ударом ливней и сильного ветра

Дожди и грозы с порывистым ветром не покидают Алтайский край — в пятницу, 25 июня, эти явления будут определять погодный фон в регионе.

Перед грозой.
Перед грозой.
Алиса Дригина

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, дневные температуры в регионе составят +15…+20 градусов.

Временами ожидаются дожди, местами прогнозируются грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.

В Барнауле также временами ожидается дождь, во второй половине дня возможна гроза.

Температура в краевой столице составит +15…+17 градусов.

Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.

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