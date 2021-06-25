Грозовой фронт не уходит. Алтайский край остается под ударом ливней и сильного ветра

Как сообщает алтайский Гидрометцентр, дневные температуры в регионе составят +15…+20 градусов.
Временами ожидаются дожди, местами прогнозируются грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7−12 метров в секунду, местами порывы до 15−20 метров.
В Барнауле также временами ожидается дождь, во второй половине дня возможна гроза.
Температура в краевой столице составит +15…+17 градусов.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала altapress.ru, что дождливая и ветреная погода в Алтайском крае связана с циклональной деятельностью.