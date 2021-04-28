Грозу табачных ларьков и велосипедов задержали в Томске при поддержке росгвардейцев

Мужчину подозревают в шести поджогах. Также он попытался спалить еще два табачных ларька, но помешали полицейские и росгвардейцы.
«Воспламенял чужое имущество с помощью самодельного устройства, состоящего из пластиковой бутылки, наполненной горючей жидкостью, порохового заряда и часового механизма, с помощью которого активировалось устройство. Все это он изготавливал сам», — рассказали в региональном МВД.
В жилище ранее судимого жителя Томска нашли части самовоспламеняющихся устройств.
Мужчину также подозревают в серии краж велосипедов. Правоохранители выясняют мотивы странных поступков сибиряка.
Томича арестовали, возбудили уголовное дело по факту «умышленного уничтожение или повреждение чужого имущества».
Ранее житель Кемеровской области ради интереса поджег 1500 брикетов сена и созерцал неописуемое зрелище.