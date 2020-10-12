Грозящий рухнуть берег Ярового планируют укрепить к 2023 году

Посмотреть на проблемные участки в Яровое приехала комиссия с заместителем председателя правительства Алтайского края Александром Лукьяновым.
Он поручил оформить акт и проработать план мероприятий по подготовке проектно-сметной документации в 2021 году.
«Прогнозно можно намечать до середины 2021 года изготовление ПСД, если по срокам успеваем — будем предпринимать все возможное, чтобы войти в перечень объектов строительства за счет федерального финансирования в 2022—2023 годах», — подчеркнул Лукьянов.
Судя по фото, совсем рядом с обрывом находится здание. Доживет ли оно до 2023 года — неизвестно.
Берегоукрепление Ярового уже вносилось в проект индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, но в окончательную редакцию не вошло.
Ориентировочная стоимость строительства составит 170 млн рублей, заключили в министерстве.
Ранее алтайский министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка побывал в Яровом и посмотрел на самую проблемную ТЭЦ.