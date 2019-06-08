Группа «Фабрика» отказалась от МУЗ-ТВ, чтобы спеть в Рубцовске для депутата?

7 июня в Рубцовске состоялся концерт группы «Фабрика». Об этом ее участницы сообщили на своих страницах в Instsgram. Telegram-канал «Барнаульский нытик» полагает, что шоу устроили в честь 55-летия депутата Госдумы Виктора Зобнева.

Выступать в Рубцовск приехали Саша Попова, Ирина Тонева и Антонина Клименко. Девушкам пришлось пропустить премию МУЗ-ТВ 2019, а потом с приключениями добираться до места концерта. Сначала они задержались в Новосибирске из-за тумана в Барнауле, а потом еще 300 км ехали до Рубцовска. Но, видимо, неудобства были оправданы.

Саша попова написала: «Какой бы уставшей я не была — на концерте должна выложиться на все 100%".

«Барнаульский нытик» полагает, что группа прилетала на день рождения Виктора Зобнева. Telegram-канал разместил фотографию оформленной сцены, где вензелями написаны инициалы именинника и его возраст — 55 лет.

Сам Зобнев в своем Instsgram разместил свое фото с делового мероприятия — он в костюме со значком партии «Единая Россия». В посте, насыщенном хэштегами, он написал: «Я от всего сердца #благодарю каждого из Вас, мои дорогие, за тёплые слова и искренние пожелания в #деньрождения».

В апреле депутаты Госдумы отчитались о доходах, полученных в 2018 году. Виктор Зобнев заработал 4,7 млн рублей.

Его супруга заработала 3,9 млн рублей. Чета задекларировала также внушительный список недвижимости: несколько земельных участков под жилищное и гаражное строительство, пять квартир и два гаража.

Депутат больше не владеет автомобилем Lexus LS 600, а его супруга — Lexus LS 460. У Зобнева задекларирован только водный мотоцикл.