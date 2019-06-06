Группа исследователей описала сценарий конца света

Австралийские аналитики составили прогноз конца света в 2050 году. Катастрофический сценарий описан в отчете центра Breakthrough.

Исследовательская группа под руководством бывшего главы Минобороны Австралии Криса Барри называет последствия изменения климата «угрозой существованию цивилизации».

Согласно докладу, продолжение существующих трендов глобального потепления вызовет повышение средней температуры на три градуса, после чего изменения станут необратимы.

Огромные массы людей будут вынуждены переселиться с мест, ставших необитаемыми, резко упадет производительность сельского хозяйства, пишет bfm.ru.

Исследователи уверены, что точка невозврата практически пройдена, сегодня мы стремительно движемся к разрушению нормальной биосферы.

По мнению замдиректора по науке Института физики атмосферы Владимира Семенова, это лишь возможные сценарии. Хотя проблема адаптации к изменениям есть.

По мнению австралийских исследователей, единственным способом предотвратить катастрофу будет глобальная мобилизация усилий всего мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что американский исследователь сделал громкое заявление: он объединил библейские пророчества с календарем майя и назвал новую дату конца света 2019.

Дата конца света — 21 декабря 2019.