Группа сибирских школьниц обокрала барахолку. На видео исчезли как минимум пять брошек

В Красноярске школьницы обокрали магазин-барахолку «Твоя полка», забрав понравившиеся вещи, и попали на видео, сообщает « Проспект Мира ».

Администрация барахолки заявила о краже — группа школьниц якобы вынесла несколько товаров.

«В этом магазине мастера арендуют стенды и продают свои вещи», — поясняет издание.

Девочки попали на видео — сначала рассматривают полки с товаром, а потом забирают понравившиеся вещи и кладут в карманы.

«Школьницы украли как минимум пять брошек», — рассказала изданию мастер, арендующая на барахолке полки для продажи собственных изделий.

Сумму общего ущерба не уточнили. В паблике магазина написали, что девочки, наверное, просто забыли оплатить товары, поэтому их ждут в гости, чтобы покупку оформить должным образом.

«А то нам придется думать плохое и обратиться в полицию!» — предупредили в группе барахолки.

Ранее на Сахалине составили протоколы на родителей «детей-единорогов», напавших на ювелирный магазин. Оказалось, что ограбление инсценировали.