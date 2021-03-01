На родителей «единорогов», напавших на ювелирный магазин, составили протоколы

Ранее владелица магазина в Южно-Сахалинске распространила в сети видео, на котором дети в костюмах единорогов разбили молотком витрину.
Полиция выяснила, что инцидент инсценировала владелица для привлечения внимания к своему бизнесу. Причем детей наняли в рекламном агентстве.
«В розыгрыше принимали участие двое детей — мальчик 7 лет и девочка 10 лет, родители которых были в курсе происходящего», — отметила Устиновская.
«В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по факту „неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“», — отметила уполномоченная.
Проверка продолжается. Действиям всех участников инцидента дадут правовую оценку. Ход проверки находится на контроле прокуратуры.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Дагестане сравнила детей с бешеными собаками.