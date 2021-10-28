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Жизнь

Груши из Евросоюза изъяли с прилавков в Барнауле

Алтайские таможенники нашли изъяли 1 350 кг санкционных груш. Никаких документов на товар у продавца не оказалось.

Груши.
Груши.
CC0

Подозрительные 106 ящиков груш обнаружили в одной из торговых точек. По внешнему виду и таре упаковки схожих с товарами Евросоюза, которые запрещены к ввозу на территорию России, рассказали в пресс-службе Алтайской таможни.

«При осмотре на ящиках с грушами были выявлены следы удаления механическим путем нанесенной первоначальной маркировки», — отметили в ведомстве.

Это уже восьмая партия санкционных товаров, выявленная сотрудниками с начала года.

Всего в результате совместных с Россельхознадзором и прокуратурой проверок в крае изъяли и уничтожили более 2,6 тонн товаров, входящих в список российского продовольственного эмбарго (сыры, яблоки и груши из стран Евросоюза).

Ранее в Алтайском крае специалисты выявили нарушение при ввозе в регион 5270 кг форели мороженой из Казахстана.

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