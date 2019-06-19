Груши и сыр изъяли с рынков Барнаула и раздавили

Таможенники вместе с региональным управлением Россельхознадзора провели рейд по рынкам Барнаула, сообщили на сайте Алтайской таможни. Они обнаружили запрещенные к ввозу в Россию продукты, изъяли их и уничтожили.

С начала 2019 года на продуктовых рынках Барнаула выявили пять фактов хранения и реализации санкционных товаров общим весом 488 кг. В частности, уничтожению подлежали 468 кг бельгийских груш «Конференция» и 20 кг сыра (страна происхождения Германия, Латвия, Нидерланды, Италия).

Напомним, что в России действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, стран Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Республики Албания, Черногории, Исландии и Княжества Лихтенштейн. Контрабандную продукцию, поступившую из «санкционных» стран, в России уничтожают с 6 августа 2015 года.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что иногда экономика требует от предпринимателей уничтожить продукцию, а не раздать ее. По словам президента, такая практика сохраняет рабочие места и уровень рентабельности производства. В конечном итоге от этого выигрывают люди, так как такая политика дает рост экономики.