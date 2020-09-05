В своем видеообращением к жителям региона Хорохордин поздравил с днем рождения республиканскую столицу.
«Уважаемые жители Горно-Алтайска, поздравляю всех с праздником, желаю здоровья и благополучия. С Днем города», — обратился Хорохордин к землякам.
Также Хорохордин рассказал о новой традиции, которая, судя по всему, будет ежегодно соблюдаться 5 сентября.
«Сегодня мы заложили новую традицию — подъем на вершину горы Тугая с флагами России, Республики Алтай и Горно-Алтайска», — пояснл губернатор.
Гора Тугая расположена на территории Горно-Алтайска — город окружает ее с южной, восточной и западной сторон. Вершина находится на высоте 641 метр.
День города отпразднуют 5 и 6 сентября в онлайн-формате — в связи с неблагополучной обстановкой из-за пандемии коронавируса.