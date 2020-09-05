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Жизнь

Губернатор Алтая заложил новую традицию — подъем на вершину горы с флагами России

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин рассказал в своем Instagram о новой традиции в регионе.

Глава Алтая Олег Хорохордин на горе Тугая.
Глава Алтая Олег Хорохордин на горе Тугая.
кадр из видео.

В своем видеообращением к жителям региона Хорохордин поздравил с днем рождения республиканскую столицу.

«Уважаемые жители Горно-Алтайска, поздравляю всех с праздником, желаю здоровья и благополучия. С Днем города», — обратился Хорохордин к землякам.

Также Хорохордин рассказал о новой традиции, которая, судя по всему, будет ежегодно соблюдаться 5 сентября.

«Сегодня мы заложили новую традицию — подъем на вершину горы Тугая с флагами России, Республики Алтай и Горно-Алтайска», — пояснл губернатор.

Гора Тугая расположена на территории Горно-Алтайска — город окружает ее с южной, восточной и западной сторон. Вершина находится на высоте 641 метр.

День города отпразднуют 5 и 6 сентября в онлайн-формате — в связи с неблагополучной обстановкой из-за пандемии коронавируса.

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