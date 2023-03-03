Губернатор Алтайского края обязал муниципалитеты следить за популяцией бездомных собак

В своем постановлении глава региона призвал снизить риск причинения вреда жизни и здоровью жителей от бездомных животных.

Ответственным за работу стало управление ветеринария края. Власти муниципалитетов будут отлавливать, содержать и возвращать животных.

В документе также прописали случаи, которые следует считать угрозой для граждан: бездомные звери в местах массового скопления людей, возле теплотрасс и мусорных площадок.

Нести угрозу могут и те животные, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к жителям региона, а также стаи собак.

Большая часть ответственности по снижению этих рисков лежит на органах местного самоуправления. Управление ветеринарии Алтайского края будет агрегировать и анализировать собранные в городах и районах данные.

Ранее жители Южного не могли справиться с большим бродячим псом.