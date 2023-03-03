3 марта
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Жизнь

Губернатор Алтайского края обязал муниципалитеты следить за популяцией бездомных собак

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал порядок предотвращения случаев нападения безнадзорных животных на людей, сообщает «Банфакс».

Бездомная собака
Бездомная собака
СС0

В своем постановлении глава региона призвал снизить риск причинения вреда жизни и здоровью жителей от бездомных животных.

Ответственным за работу стало управление ветеринария края. Власти муниципалитетов будут отлавливать, содержать и возвращать животных.

В документе также прописали случаи, которые следует считать угрозой для граждан: бездомные звери в местах массового скопления людей, возле теплотрасс и мусорных площадок.

Нести угрозу могут и те животные, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к жителям региона, а также стаи собак.

Большая часть ответственности по снижению этих рисков лежит на органах местного самоуправления. Управление ветеринарии Алтайского края будет агрегировать и анализировать собранные в городах и районах данные.

Ранее жители Южного не могли справиться с большим бродячим псом.

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