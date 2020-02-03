Губернатор Алтайского края поручил приготовиться к резкому потеплению

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал поручение органам власти принять меры в связи с предстоящим резким потеплением в регионе, сообщила пресс-служба правительства.

4−5 февраля в крае будет умеренный снег с ветром до 15 м/с, по югу — мокрый снег, переходящий в дождь.

По отдельным южным районам края температура может дойти до +9 градусов.

«По оценке специалистов, идет циклон, который полностью накроет Южный Урал и коснется наших юго-западных районов. МЧС и краевые спасатели снова отправляются в южные районы края. Готовность будет повышена», — доложил главе региона зампредседателя правительства края Игорь Степаненко.

К выходным температура в Барнауле поднимется до +3 градусов. Большую опасность могут представлять сходы с крыш снега и наледи.