Губернатор Алтайского края поручил приготовиться к резкому потеплению

4−5 февраля в крае будет умеренный снег с ветром до 15 м/с, по югу — мокрый снег, переходящий в дождь.
По отдельным южным районам края температура может дойти до +9 градусов.
«По оценке специалистов, идет циклон, который полностью накроет Южный Урал и коснется наших юго-западных районов. МЧС и краевые спасатели снова отправляются в южные районы края. Готовность будет повышена», — доложил главе региона зампредседателя правительства края Игорь Степаненко.
К выходным температура в Барнауле поднимется до +3 градусов. Большую опасность могут представлять сходы с крыш снега и наледи.