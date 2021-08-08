Губернатор Алтайского края растрогал подписчиков фотографией своих родителей

Отец Петр Васильевич Томенко был рабочим горнорудного комбината, а мама Татьяна Павловна Мельченко работала педагогом.

«У родителей сегодня юбилей свадьбы — 55 лет. Целых 55 лет вместе! Спасибо вам, родные мои, что вы у нас есть! Очень вас любим и очень скучаем», — написал губернатор.