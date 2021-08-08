Губернатор Алтайского края растрогал подписчиков фотографией своих родителей

Отец Петр Васильевич Томенко был рабочим горнорудного комбината, а мама Татьяна Павловна Мельченко работала педагогом.
«У родителей сегодня юбилей свадьбы — 55 лет. Целых 55 лет вместе! Спасибо вам, родные мои, что вы у нас есть! Очень вас любим и очень скучаем», — написал губернатор.
Комментаторы наперебой принялись поздравлять семейную чету с изумрудной свадьбой.
«Поздравляю твоих родителей с юбилеем!!! Мои вместе прожили 67 лет», «Есть с кого брать пример молодёжи, у которых нет никаких семейных ценностей», «Прекрасный пример настоящей семьи», «Сын с мамой похожи» — написали пользователи.
Праздничный для губернатора день совпал с днем памяти трагически погибшего Михаила Евдокимова.
«Евдокимов искренне любил своих земляков, и они это чувствовали и отвечали взаимностью. В этом главный секрет любви жителей края к Михаилу Сергеевичу», — написал о нем глава региона в Instagram.