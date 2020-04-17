Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства.

Работа полиции во время пандемии.

Глава региона ввел запрет на ярмарки и религиозные массовые обряды, а также церемонии различных конфессий.

Также Томенко уточнил список исключений для организаций, деятельность которых временно приостанавливается.

Формулировка «осуществляющих страховую деятельность и оказание банковских услуг» заменена словами «отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, Алтайского краевого управления инкассации — филиала Российского объединения инкассации (Росинкас) Центрального банка Российской Федерации (Банка России), кредитных организаций, социально значимых финансовых организаций (страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, специализированных депозитариев, брокеров, регистраторов и управляющих компаний)».

Кроме того, прибывшие в Алтайский край из Москвы всеми видами транспорта обязаны быть в двухнедельной самоизоляции. В тексте указа появилось предписание для работодателей: все «москвичи», а также «хроники» должны быть отправлены на «удаленку».

В новой редакции указа также расширился список территорий, на которых действует ограничение перемещения. С 62 перечень увеличился до 93 муниципальных образований.

Ранее Виктор Томенко рассказал, в каком случае коронавирусные меры могут ужесточить.