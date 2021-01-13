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Жизнь

Губернатор дал совет девушке, чьи родители сидят без медпомощи: «Не надо по барам ходить»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Instagram ответил на обращение местной жительницы, сообщают «Истоки».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области.
instagram.com/klychkov_andrey.

Орловчанка Наталья Баринова записала видеообращение, в котором рассказала про родителей, сидящих дома без какой-либо медпомощи.

«Не могут дождаться никакой медицинской помощи: ни платной, ни бесплатной. Платной — потому что не принимают с температурой, а бесплатной — потому что она бесплатная. Потому что нет врачей, потому что ни один телефон, указанный на официальном сайте, не отвечает. Ни одна горячая линия», — отметила девушка.

При этом, добавила она, губернатор ведет прямые эфиры в Instagram, а не занимается наведением порядка.

Девушка пришла к выводу: «Орловская область — это не просто дно, это — днище и позор».


Видеообращение вызвало активное обсуждение в соцсетях. Не остался в стороне и губернатор, правда вместо конструктивного ответа посоветовал девушке не ходить по барам.

«Когда родители болеют, может не надо по барам ходить? Ну да ладно) Да, коронавируса у родителей нет», — написал Клычков.

Такой вольный и переходящий на личности стиль, выбранный губернатором, вызвал еще большее недоумение.

«Я надеюсь, что это не он пишет со своей страницы. Не может же лидер региона так непрофессионально вести диалог с гражданами того региона, вопросы которых он помогает решать… это называется — переход на личности в дипломатии», — прокомментировала Наталья совет губернатора.

Ранее глава Новосибирской области Андрей Травников неожиданно принес жителям извинения за работу системы здравоохранения.

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