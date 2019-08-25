Губернатор, квест и двухметровый бутерброд: как прошел гастрофестиваль «Дни алтайского сыра»

24 августа в Барнауле торжественно открыли масштабный фестиваль «Дни алтайского сыра». Праздник проводится уже 13-й раз. Это не просто ярмарка — продажа, а настоящий праздник для всей семьи. В этом году он посвящен эпохе Петра I — 320 лет назад он привез в нашу страну сыр. Гости фестиваля увидели петровский бал и яркое костюмированное шествие «Сыру в России быть».

В мероприятии принял участие губернатор региона Виктор Томенко.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Сыр — это бренд Алтайского края. По нему нас узнают во многих точках страны и кое-где уже и за рубежом. Это производство на грани искусства: из 10 — 12 килограммов молока получается всего лишь один килограмм сыра. И наши алтайские сыроделы умеют это делать и вкусно, и разнообразно. Умеют и удивлять, и радовать своих потребителей. Фестиваль проходит у нас из года в год и только улучшается и совершенствуется в плане организации.

По словам губернатора, в прошлом году местные сыроделы произвели около 93 тонн сыра. Регион производит его в разы больше, чем потребляет. Около 70% уходит за пределы Алтайского края.

Виктор Томенко также принял участие в церемонии «Проба сыра на созревание» вместе с директором по производству компании «Киприно» Надеждой Копаневой и победителем краевого конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший мастер-сыродел» Маргаритой Пановой. После дегустации губернатор вынес свой вердикт: «Сыр созрел!»

Алтайские производители представили более ста сортов продукта. Взрослые с удовольствием пробовали известные сыры и новинки, а дети участвовали в играх и мастер-классах. На площадке фестиваля было много конкурсов, по итогам которых можно получить купоны на дегустацию в «Сырную ассамблею». Именно там гости не только попробовали сыр, но и послушали профессионалов — представителей НИИ сыроделия, которые рассказали об особенностях разных видов сыра.

Кроме того, на главной сцене каждый час проводился розыгрыш призов для участников квеста «Сырное путешествие».

На сцене выступил пиццайоло Василий Вдовин, ловко жонглирующий раскатанным тестом. Гостей угостили блюдами от шеф-поваров сырной кухни «Cheese a le chef», пиццей от партнера фестиваля, жареным сыром, фондю и двухметровым бутербродом «По-кипрински».

Фестиваль завершился концертом музыкальной группы «25 кадр».