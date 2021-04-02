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Жизнь

Губернатор объяснил, нужно ли государству постоянно пьющее амебное население

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на своей странице во «ВКонтакте» ответил на «нерабочие вопросы в нерабочее время», заострив внимание на алкоголе.

Пьянство. Алкоголизм.
Пьянство. Алкоголизм.
Pixabay.com

Шумков отметил, что многих жителей региона интересует его отношение к алкоголю. При этом он и сам не знает, почему ему задают вопросы такого градуса.

«Еще раз повторюсь — не ханжа. Вместе с тем, с алкоголем на „вы“. То есть — редко, только по поводу и, в основном, легкий», — рассказал губернатор.

Также он указал на некое мнение «из разряда теории заговора», согласно которому «государству выгодно, когда население пьет».

«Мол, таким ничего не надо, да еще и казну пополняют. Бред. Никакому разумному государству не нужны миллионы полубольных людей, калечащих жизни и здоровье миллионов других людей. Это не укладывается ни в морально-этические нормы и правила, ни в финансовую логику государственной политики», — развеял Шумков миф о целенаправленном спаивании россиян.

Губернатор подчеркнул, что в наши демократические времена гамлетовское «пить или не пить» остается на выбор самого человека.

«Лучше не надо. Если невмоготу — редко, только по случаю. Оставьте время вашей жизни для ваших любимых и близких, а также других более ценных моментов. Их много, если не каждый день заглядывать в бутылку», — раскрыл глава региона простой секрет.

Ранее ученые выяснили, чем отличается алкоголик от любителя выпить. Есть несколько признаков, которые помогут определиться.

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