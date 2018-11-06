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Жизнь
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Свердловский губернатор отстранил чиновницу-гимнастку за слова о детях и государстве

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких, сообщает «Интерфакс».

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СС0

Ранее в сети в распространилась видеозапись общения Глацких с молодежью — чиновница заявляет: «Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать».

Высказывание вызвало общественное осуждение. Куйвашев не согласился со своей подчиненной и пообещал «сделать оргвыводы» по итогам проверки.

Глацких сначала утверждала, что такого высказывания с ее стороны «в принципе не могло быть», пишет polit.ru. Затем госслужащая заявила, что «хотела донести мысль о мотивации молодежи, о том, что необходимо самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство».

Между тем в России предложили создать комиссию, чтобы объяснять населению высказывания чиновников — с такой инициативой выступил зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Депутат таким образом отреагировал на бурное обсуждение в соцсетях слов свердловской чиновницы Ольги Глацких о том, что государство не помогает молодежи.

Ольга Глацких — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года возглавляла департамент молодежной политики в администрации Свердловской области.

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