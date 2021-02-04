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Жизнь

Губернатор придумал способ ослабить запреты из-за COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал в своем Instagram о решении отдать пожилым жителям 40% новой партии вакцины от ковида.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Шумков написал, что есть простой способ снять ограничения, введенные для пожилых из-за пандемии. Этот вариант обсудили на заседании оперштаба 3 февраля.

«Обсудили, как идет вакцинация. В приоритете у нас граждане старше 60 лет. Решили, что не менее 40% из новой партии — она составляет 10 800 доз — отдадим именно нашим бабушкам и дедушкам», — отметил губернатор.

По его мнению, это позволит снять ограничения, которые сейчас действуют для пенсионеров, и в целом расслабить обстановку.

«Чтобы они спокойно посещали торговые центры, предприятия сферы услуг, виделись с внуками и детьми», — пояснил Шумков необходимость вакцинации именно пожилых людей.

На заседании также обсудили работу горячей линии, на которую жителей региона попросили сообщать обо всех проблемах.

Оказалось, что больше всего вопросов по записи на прием к врачу и по тестированию. Также есть жалобы на оказание самой медпомощи.

Ранее губернатор Орловской области дал совет девушке, чьи родители сидят без медпомощи: «Не надо по барам ходить».

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