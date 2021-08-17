Губернатор пропесочил мэра за то, что грунтовку полили водой перед приездом главы региона

Губернатор Cвердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал в свoем Instagram главу Серовского городского округа за то, что тот поручил полить водой грунтовую дорогу перед приездом главы региона, пишет polit.ru.

«Случайно узнал, что улицу Новолесопильную в Серове перед моим визитом полили водой. Видимо, для этой улицы это такая редкость, что жители вышли посмотреть на поливальную машину как на чудо. Василий Витальевич (Сизиков, глава Серовского городского округа), зачем это? Вы бы там еще асфальт перед моим приездом положили», — заметил Куйвашев.

Комментаторы отреагировали: «А так в каждом городе, перед вашим приездом дыры асфальтируют и красят бордюры, да мусор собирают», «Так всегда и везде. Траву не красили?», «У нас сегодня в Лобве, ждут Вас для сдачи дома… Отремонтировали дороги, покрасили остановки, Ваш плакат установили на площади, поставили мусорные баки, сделали разметку дороги… Приезжайте почаще!»

Губернатор Свердловской области находится в рабочей поездке по северу региона.

В июне синей краской покрасили асфальт перед заводом «КамАЗ» к приезду премьера Михаила Мишустина. По словам руководителя департамента информационной политики «КамАЗа» Олега Афанасьева, «никаких указаний о работах от руководства завода организации сейчас не поступало, рабочие красят асфальт по собственной инициативе».