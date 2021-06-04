Синей краской покрасили асфальт перед заводом «КамАЗ» к приезду Мишустина

К приезду премьер-министра Михаила Мишустина рабочие пульверизаторами закрасили асфальт у проходной завода «КамАЗ» в Набережных Челнах.

Представитель завода объяснил это ошибкой подрядчика, сообщает РБК.

По словам руководителя департамента информационной политики «КамАЗа» Олега Афанасьева, «никаких указаний о работах от руководства завода организации сейчас не поступало, <рабочие> красят асфальт по собственной инициативе», пишет «Волга. МБХ медиа» .

Для РБК представители завода предоставили другую версию, пишет polit.ru. Просто красивший ворота подрядчик случайно испачкал краской асфальт и таким образом решил исправить ситуацию.

В марте перед приездом Мишустина в Барнаул учителя и родители все выходные отмывали школу, где впоследствии отобедал в столовой премьер.

В ноябре 2019-го, когда Дмитрий Медведев будучи в статусе премьера прибыл с визитом в Алтайский край. в селе Санниково (там проходило совещание правительства) покосили траву. Уже в сугробах. От ироничного комментария не удержался и вице-губернатор края Денис Губин, пообещав подарить главе села календарь.

А в Барнауле «Горзеленхоз» решил посадить на улицах деревья. Барнаульцы подумали, что это связано с приездом высокопоставленного гостя и обвинили городских чиновников в показухе.