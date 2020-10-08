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Жизнь

Губернатор рассказал, насколько сильно строительство детсадов зависит от мигрантов

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во время своей большой пресс-конференции 8 октября объяснил, почему в регионе срывают сроки строительства детских садов, пишет «Кузбасс».

Мигранты.
Мигранты.
Пресс-служба ФМС по городу Москве

Детские сады, которые планировали сдать к концу 2020 года, сейчас представляют из себя «огромный недострой» — готовность составляет всего 17−30%.

Цивилев отметил, что в зоне риска оказались семь объектов. По его мнению, виноваты в этом две причины.

Первая — строительство начинали по проектам сторонних организаций, в итоге пришлось переделывать под кузбасские условия.

Вторая причина заключается в том, что на стройки привлекли слишком много рабочих из стран СНГ. Возник дефицит строителей, отделочников и не только — видимо, из-за пандемии.

«Я даже не подозревал, насколько наши стройки зависят от мигрантов. Пришлось срочно перестраивать систему, готовить своих рабочих», — признался Цивилев.

Губернатор добавил, что из-за сложившейся ситуации обратились в Минстрой РФ с просьбой перенести сроки сдачи детсадов на первый квартал 2021 года.

Ранее полпред президента России в СФО Сергей Меняйло раскритиковал сибирских губернаторов за срыв графиков строительства детсадов и школ.

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