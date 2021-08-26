Губернатор «раздуванием зарплат и персонала» объяснил долги больниц за ЖКХ

Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что большая задолженность медучреждений за услуги ЖКХ образовалась из-за зарплат и ненужных сотрудников, сообщает ZAB.RU .

Осипов вспомнил про задолженность больниц за коммунальные услуги на совещании по подготовке к отопительному сезону.

«Они раздувают заработные платы и количество административно-управленческого персонала, которые совершенно не относятся к медицине. И из-за этого у них такие огромные долги. Так получается?» — отметил губернатор.

Задолженность медицинских учреждений за ЖКХ составила 81,4 млн рублей.

Издание напомнило, что «ненужные сотрудники» есть и в администрации Читы, однако на их содержание деньги находят.

«Дефицит бюджета Читы за 2020 год составил 50 млн рублей и в тот же год потратили более 60 млн рублей на содержание сотрудников администрации „которые ничего важного даже не уполномочены решать“», — говорится в публикации.

Из-за лишних затрат на чиновников забайкальцы в июле собрали подписи за реструктуризацию штата администрации, однако данный вопрос пока не рассмотрели.

Ранее в Иркутской области медики записали видео для губернатора, заявив о маленьких зарплатах и работе даже во внерабочее время.