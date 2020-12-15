Губернатор разгневал феминисток, предложив сделать 31 декабря выходным для женщин

Травников отметил, что женщины взвалят на себя подготовку к праздникам — делают они это более активно, чем мужчины.

«Я обращаюсь ко всем руководителям Новосибирской области, независимо, частное ли это предприятие или госпредприятие, по возможности сделать выходной для своих работников, по крайней мере для женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке новогоднего вечера», — призвал губернатор на пресс-конференции по итогам 2020 года.

При этом он предложил сократить новогодние каникулы, чтобы компенсировать выходной день.

Травников подчеркнул, что для правительства 31 декабря — рабочий день, однако он найдет возможность освободить сотрудниц от труда.



Как отмечает «ТВК Красноярск», заявление губернатора про задачи женщин в предновогодний день вызвало в соцсетях негодование суровых сибирских феминисток.

К примеру, феминистка Анастасия Темерова отметила, что предложение Травникова можно назвать ущемлением прав женщин.

«Общественное мнение такое, что работа женская не важна, и главное для женщины — дом. Это один из многих случаев, их достаточно бывает по жизни, чтобы удивляться в очередной раз. Это говорит о том, что у нас большинство домашней работы делают женщины. Очевидная констатация факта. По сути, такой закон не могут принять — это будет дискриминация мужчин», — пояснила она.

Напомним, в Алтайском крае 31 декабря решили оставить рабочим днем. В 2019 году последний день декабря также отказались сделать выходным