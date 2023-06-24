Губернатор Ростовской области трижды попросил жителей региона не покидать дома без необходимости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опубликовал у себя в Telegram-канале обращение к жителям Ростова-на-Дону и других территорий региона.

"Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", - написал Голубев.

До того он обращался к ростовчанам еще дважды.

Кроме того, Голубев сообщил, что в Ростове отменены все массовые мероприятия.

"Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно", - сообщил он.

Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. ТАСС сообщает, что вагнеровцы находятся в Ростове-на-Дону. Подробности - в материале altapress.ru.