Губернатор Ростовской области трижды попросил жителей региона не покидать дома без необходимости

"Еще раз прошу ростовчан без надобности не покидать дома и не приезжать в центр донской столицы", - написал Голубев.
До того он обращался к ростовчанам еще дважды.
Кроме того, Голубев сообщил, что в Ростове отменены все массовые мероприятия.
"Есть временные ограничения на таганрогском, а также на северном направлении из Ростова. Пригородный жд-транспорт работает штатно", - сообщил он.
Напомним, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин устроил мятеж. ТАСС сообщает, что вагнеровцы находятся в Ростове-на-Дону. Подробности - в материале altapress.ru.