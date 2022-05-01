Губернатор Томенко и мэр Франк поздравили жителей Алтайского края с Первомаем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравили жителей региона с праздником весны и труда. Поздравления опубликованы на сайте правительства и сайте городской администрации.

В поздравлении губернатора говорится, что «Первомай объединяет всех, кто любит свое дело, кто трудом славит Родину, кто вносит вклад в ее развитие».

Томенко напомнил, что сегодня «в условиях неблагоприятного воздействия внешнеэкономических факторов» на Алтайский край возложена «ответственная миссия продовольственного обеспечения страны».

Краевые власти готовы к вызовам и будут решать вопросы поддержки предприятий агропромышленного сектора, других отраслей экономики, малого бизнеса, социальной сферы и граждан.

Мэр Франк напомнил, что «праздник с более чем вековой историей по-прежнему наполнен глубоким смыслом, он объединяет людей, вдохновляет на созидание».

«Краевая столица гордиться своими тружениками. Барнаул с гордостью носит почетное звание „Город трудовой доблести“. Эстафету героев труда сегодня продолжают те, кто строит дома, печет хлеб, ремонтирует дороги, учит детей, оказывает помощь заболевшим. Благодаря представителям самых разных профессий город продолжает развиваться», — говорится в сообщении.

Глава города выразил уверенность, что «сплоченность и трудолюбие барнаульцев помогут нам выстоять и в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну».

Горожанам он пожелал стабильности и «плодотворной работы» на благо краевой столицы.

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