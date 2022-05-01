1 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Губернатор Томенко и мэр Франк поздравили жителей Алтайского края с Первомаем

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравили жителей региона с праздником весны и труда. Поздравления опубликованы на сайте правительства и сайте городской администрации.

Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Завод «Алтай-кокс» посетил губернатор Виктор Томенко.
Анна Зайкова.

В поздравлении губернатора говорится, что «Первомай объединяет всех, кто любит свое дело, кто трудом славит Родину, кто вносит вклад в ее развитие».

Томенко напомнил, что сегодня «в условиях неблагоприятного воздействия внешнеэкономических факторов» на Алтайский край возложена «ответственная миссия продовольственного обеспечения страны».

Краевые власти готовы к вызовам и будут решать вопросы поддержки предприятий агропромышленного сектора, других отраслей экономики, малого бизнеса, социальной сферы и граждан.

Мэр Франк напомнил, что «праздник с более чем вековой историей по-прежнему наполнен глубоким смыслом, он объединяет людей, вдохновляет на созидание».

«Краевая столица гордиться своими тружениками. Барнаул с гордостью носит почетное звание „Город трудовой доблести“. Эстафету героев труда сегодня продолжают те, кто строит дома, печет хлеб, ремонтирует дороги, учит детей, оказывает помощь заболевшим. Благодаря представителям самых разных профессий город продолжает развиваться», — говорится в сообщении.

Глава города выразил уверенность, что «сплоченность и трудолюбие барнаульцев помогут нам выстоять и в условиях беспрецедентного внешнего давления на нашу страну».

Горожанам он пожелал стабильности и «плодотворной работы» на благо краевой столицы.

Как Барнаул отметит 1 мая — смотрите в обзоре «Афиши».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость