Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 декабря -24°C
Новый год-2020
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Губернатор Томенко подарил девочке из алтайского села зимнюю куртку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил желание девочки Татьяны Терешиной, которая попросила у Деда Мороза теплую зимнюю куртку. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Правительство исполняет желание.
Правительство исполняет желание.
altairegion22.ru

В преддверии Нового года губернатор и члены правительства приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Каждый руководитель снимал с елки шары-открытки с просьбами детей.

Губернатор находился в Москве, поэтому поздравления с Новым годом от главы региона передал начальник департамента администрации губернатора и правительства по внешним связям и протоколу Юрий Захаров.

Новая куртка Татьяне Терешиной очень понравилась, а ее мама поблагодарила за внимание и постоянную поддержку ее семьи со стороны органов власти.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость