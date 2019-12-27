Губернатор Томенко подарил девочке из алтайского села зимнюю куртку

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко исполнил желание девочки Татьяны Терешиной, которая попросила у Деда Мороза теплую зимнюю куртку. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

В преддверии Нового года губернатор и члены правительства приняли участие во всероссийской акции «Елка желаний». Каждый руководитель снимал с елки шары-открытки с просьбами детей.

Губернатор находился в Москве, поэтому поздравления с Новым годом от главы региона передал начальник департамента администрации губернатора и правительства по внешним связям и протоколу Юрий Захаров.

Новая куртка Татьяне Терешиной очень понравилась, а ее мама поблагодарила за внимание и постоянную поддержку ее семьи со стороны органов власти.