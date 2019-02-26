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Жизнь

Губернатор Томенко прокомментировал идею переименовать Алтайский край

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что идея переименовать регион ничего, кроме улыбки, не вызывает, сообщает «Катунь 24».

Алтайский край. Дорога.
Алтайский край. Дорога.
Евгения Родочинская

Ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Наверное, как и у всех наших земляков. Комментарии-то сразу видны. Чего не скажешь шутки ради. Зато на первых полосах побывал человек в «Яндексе» и на других информационных порталах, — отметил губернатор.

Напомним, ранее ветеран СО РАН и кандидат географических наук Лев Пурдик заявил, что называть край «алтайским» уже некорректно. Это название регион получил в 1937 году, когда Западно-Сибирский край разделили на Новосибирскую область и Алтайский край. Тогда в него вошла и Горно-Алтайская автономная область, на которую приходилось 35% территории региона.

При этом «алтайской», по мнению Пурдика, с давних времен называли горную территорию. А с 1991 года после отделения Республики Алтай в отдельный субъект РФ в Алтайском крае осталось только 15% гор и предгорий, остальные 85% — равнина. Поэтому с географической точки зрения регион должен называться Приалтайским краем.

В качестве альтернативного наименования Приалтайскому Пурдик также предложил «Верхне-Обской край».

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