Губернатор Томенко прокомментировал идею переименовать Алтайский край

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что идея переименовать регион ничего, кроме улыбки, не вызывает, сообщает «Катунь 24».

Ничего, кроме улыбки, у меня это не вызывает. Наверное, как и у всех наших земляков. Комментарии-то сразу видны. Чего не скажешь шутки ради. Зато на первых полосах побывал человек в «Яндексе» и на других информационных порталах, — отметил губернатор.

Напомним, ранее ветеран СО РАН и кандидат географических наук Лев Пурдик заявил, что называть край «алтайским» уже некорректно. Это название регион получил в 1937 году, когда Западно-Сибирский край разделили на Новосибирскую область и Алтайский край. Тогда в него вошла и Горно-Алтайская автономная область, на которую приходилось 35% территории региона.

При этом «алтайской», по мнению Пурдика, с давних времен называли горную территорию. А с 1991 года после отделения Республики Алтай в отдельный субъект РФ в Алтайском крае осталось только 15% гор и предгорий, остальные 85% — равнина. Поэтому с географической точки зрения регион должен называться Приалтайским краем.

В качестве альтернативного наименования Приалтайскому Пурдик также предложил «Верхне-Обской край».