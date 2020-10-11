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Жизнь

Губернатор Томенко выписался из больницы и поздравил людей с важным праздником, пожелав здоровья

11 октября В России отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Несмотря на то, что в Алтайском крае торжества по поводу этого праздника проходят позже, губернатор региона все же поздравил тружеников АПК.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Instagram Виктора Томенко

«Своими результатами труда вы неизменно доказываете, что даже в сложных климатических условиях можно добиваться высоких результатов. Засуха 2020 года не позволила во многих территориях края получить максимальный урожай, но мы ожидаем собрать более 3,5 миллиона тонн зерна. Основной объем придется на пшеницу высокого качества: 90% зерна — продовольственное», — говорится в обращении губернатора.

Виктор Томенко также добавил, что Алтайский край является одним из ключевых производителей продовольствия. Результаты труда наших аграриев радуют не только земляков, но и всех, кто привык к качественным, экологически чистым продуктам.

Регион поставляет сельскохозяйственные и продовольственные товары более чем в 70 стран мира. В текущем году пищевой и перерабатывающей промышленности края вновь удалось сохранить позитивную динамику и улучшить показатели предыдущего периода.

«Дорогие друзья! Все успехи в агропромышленном комплексе достигнуты благодаря самоотверженной и слаженной работе сотен людей. Желаем вам успехов в труде и благоприятной погоды. Процветания вам, вашим родным и близким. Будьте здоровы!», — написал губернатор.

Напомним, 10 октября был его первый рабочий день после перенесенной болезни. У Виктора Томенко была тяжелая форма пневмонии.

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