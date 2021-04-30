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Жизнь

Губернатор укоротил женщинам рабочий день на все лето. По пятницам. Если есть дети. Бюджетницам

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел сокращенный рабочий день по пятницам для определенной категории женщин, сообщает «Сибдепо».

Женщина. Радость. Работа.
Женщина. Радость. Работа.
СС0

Постановление о сокращенном рабочем дне, подписанное 29 апреля, распространяется не на всех женщин — есть ряд условий.

В обязательном порядке документ касается женщин, работающих в органах власти и только тех, у кого несовершеннолетние дети. И только на три летних месяца.

«Рекомендовать руководителям органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления <…> применение практики сокращения рабочей недели с сохранением среднего заработка в летний период для работниц, воспитывающих несовершеннолетних детей <…> обеспечив условия, способствующие сохранению производственного процесса», — говорится в постановлении.

К примеру, с 1 июня по 31 августа для работниц администрации правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей, в пятницу рабочий день будет заканчиваться в 15:00 с сохранением зарплаты.

Коммерческим организациям лишь рекомендуют сокращение рабочей пятницы для женщин.

Кстати, накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир уже движется в сторону четырехдневной рабочей недели.

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