Губернатор укоротил женщинам рабочий день на все лето. По пятницам. Если есть дети. Бюджетницам

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ввел сокращенный рабочий день по пятницам для определенной категории женщин, сообщает « Сибдепо ».

Постановление о сокращенном рабочем дне, подписанное 29 апреля, распространяется не на всех женщин — есть ряд условий.

В обязательном порядке документ касается женщин, работающих в органах власти и только тех, у кого несовершеннолетние дети. И только на три летних месяца.

«Рекомендовать руководителям органов государственной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления <…> применение практики сокращения рабочей недели с сохранением среднего заработка в летний период для работниц, воспитывающих несовершеннолетних детей <…> обеспечив условия, способствующие сохранению производственного процесса», — говорится в постановлении.

К примеру, с 1 июня по 31 августа для работниц администрации правительства Кузбасса, воспитывающих несовершеннолетних детей, в пятницу рабочий день будет заканчиваться в 15:00 с сохранением зарплаты.

Коммерческим организациям лишь рекомендуют сокращение рабочей пятницы для женщин.

Кстати, накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир уже движется в сторону четырехдневной рабочей недели.